جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بوصول الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى فنلندا فى زيارة مفاجئة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بوصول الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى فنلندا فى زيارة مفاجئة. وكان زيلينسكى، قد أعلن فى وقت سابق إنه يحمل مسدسًا، مؤكدًا أنه كان سيقاتل حتى الموت مع دائرته المقربة إذا تسنى للروس اقتحام مقره فى كييف فى بداية الحرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكرانى يصل فنلندا فى زيارة مفاجئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.