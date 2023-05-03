الكويت تحدد 6 يونيو موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الكويتية، إن مجلس الوزراء قرر اليوم الأربعاء، رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من يونيو موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة ورفعه لولى العهد الذى يتولى معظم صلاحيات الأمير.

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كان قد أصدر منذ يومين، مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة.