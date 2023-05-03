الرئيس الأوكرانى يزور برلين 13 مايو الجارى

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن وزارة الدفاع الألمانية، كانت قد قامت الشهر الماضى، بتحديث قائمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وأكدت تسليم نظام دفاع جوى ثان من طراز IRIS-T SLM إلى القوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى 84 شاحنة زيتروس وشاحنتين 8×6 لمناولة الحمولة مع 8 حاويات.

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