العالم اليوم - الأمم المتحدة: تعرّض 6 شاحنات تحمل مساعدات إلى دارفور للنهب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 02:24 مساءً - أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤن الإنسانية مارتن غريفيث، يوم الأربعاء، سعي المنظمة الدولية لتقديم المساعدة للنازحين في السودان ومنع خروجهم إلى دول الجوار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مارتن غريفيث لدى وصوله إلى بورتسودان.

وفي كلمته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤن الإنسانية:

وصلت إلى بورتسودان لتأكيد التزامنا تجاه الشعب السوداني.

أدعو المجتمع الدولي لبذل المزيد لإرسال المساعدات إلى السودان.

نسعى للحصول على التزام من كافة الأطراف لحماية المساعدات الإنسانية.

المنظمات الإنسانية تعمل وسط ظروف صعبة في السودان، ويجب توفير الحماية لها.

تم نهب شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت متجهة إلى إقليم دافور.

على المجتمع الدولي القيام بالمزيد لتوفير المساعدات للشعب السوداني.

المنظمات الإنسانية تتعرض لضغوط وخطر خلال عملها في السودان.

نعمل على نشر مزيد من الموظفين لإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا في السودان.

وكان غريفيث، وصل اليوم الأربعاء إلى بوتسودان حيث تجمع آلاف السودانيين والأجانب هناك على أمل الفرار من الدولة التي مزقتها الصراعات.

وغرد غريفيث على تويتر بأن زيارته لمدينة بورتسودان تأتي تأكيدا لالتزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني.

جاء وصول غريفيث في اليوم الأخير من هدنة هشة كان من المفترض أن تنتهي عند منتصف الليل، ولم يكن لها تأثير يذكر لوقف القتال.

كما تأتي الزيارة وسط قلق متزايد بشأن الوضع الإنساني للمحاصرين والمشردين بسبب القتال الناجم عن الصراع على السلطة في البلاد.