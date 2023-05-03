العالم اليوم - تلميذ يقتل 8 من زملائه في مدرسة بصربيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 02:24 مساءً - قتل ثمانية تلاميذ وبواب في إطلاق النار داخل مدرسة في العاصمة الصربية بلغراد، صباح الأربعاء، على ما أعلنت وزارة الداخلية، فيما أصيب سبعة آخرون.

وقالت الوزارة "قتل ثمانية أطفال وبواب وأصيب ستة أطفال ومدرّس". وأعلنت وزارة الداخلية ألقاء القبض على تلميذ يبلغ من العمر 14 عاما، قالت إنه مطلق النار. وقع إطلاق النار حوالى الساعة 8:40 (6:40 ت غ) في هذه المؤسسة الواقعة في وسط العاصمة الصربية.

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