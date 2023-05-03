نقابة أطباء السودان: تعطل مستشفيات غرب دارفور والجنينة إثر الاشتباكات

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث النقابة، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أكثر من 2200 إصابة بين المدنيين فى السودان إثر الاشتباكات المستمرة، مشيرا إلى تعطل مستشفيات غرب دارفور والجنينة إثر الاشتباكات.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.