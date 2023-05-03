الهلال الأحمر السودانى: المستشفيات تواجه نقصا شديدا فى المستلزمات الطبية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكوادر الطبية منتشرة فى العاصمة لانتشال الجثث والضحايا، كذلك يتم التواصل مع الجيش السودانى والميليشيا لتأمين نقل وانتشال الجثث. وتابع بأن لدينا خطوط ساخنة لتسهيل تواصل النازحين بذويهم وعائلاتهم، كما أنشأنا مخيمات فى بعض المدن بالتنسيق مع السكان المحليين لتوفير المستلزمات الأساسية.

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