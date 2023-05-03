القاهرة الإخبارية: إعادة فتح المراكز التجارية بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، أن الجيش يقوم بطلعات جوية تستهدف فى المقام الرئيسى كشف مواقع ميليشيا الدعم السريع، التى لم تلتزم بشكل كامل بالهدنة القائمة بين الجانبين.
وأضاف أن هناك هدوءً حذرًا يسود أجواء العاصمة منذ ساعات الصباح الباكر، وهو ما تبعه حال إعادة فتح المراكز والمحال التجارية فى عدد كبير من المناطق، خاصةً فى جنوب الخرطوم.
وأكد أن الجيش السودانى ملتزم بالهدنة التى تم التوصل إليها خلال اليومين الماضيين، من أجل مساعدة المواطنين والمساهمة فى توفير المستلزمات الطبية والغذائية فى المناطق التى شهدت اشتباكات.
واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.
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