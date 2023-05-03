العالم اليوم - عمالقة منتجي السيارات الكهربائية في حرب طاحنة

انتم الان تتابعون خبر عمالقة منتجي السيارات الكهربائية في حرب طاحنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 01:27 مساءً - وفق توقعات الوكالة الدولية للطاقة سيارة واحدة من كل 5 سيارات يتم بيعها في جميع أنحاء العالم هذا العام ستكون كهربائية. وقد تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 10 ملايين عالميًا في العام 2022.

من يفكرون في استبدال سياراتهم التقليدية بأخرى كهربائية أو هجينة.. فكل المؤشرات تدل على أن التحول إلى السيارات الكهربائية يتسارع.

وتعني الزيادة الملحوظة في الطلب على الطرازات التي تعمل بالبطاريات أن السيارات الكهربائية ستشكل 18 في المئة من مبيعات السيارات العالمية في 2023.

ويرى الخبير في مجال السيارات في عمّان، روجيه عبيد، أن هناك عوائق قد تكون حجر عثرة أمام انتشار هذه النوع من السيارت يتمثل في النالي: