مبعوث مجلس السيادة: السودانيون المتواجدون بمصر فى وطنهم الثانى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال السفير دفع الله الحاج على، مبعوث رئيس مجلس السيادة السودانى، إن السودانيين الذين حضروا إلى مصر خلال هذه الأزمة لا يشعرون أنهم يعبرون حدودا إلى دولة أجنبية بل يحسون أنهم يأتون إلى وطنهم الثانى ليجدون الأمن والأمان.





وتقدم بالشكر خلال لقاء خاص بثته "القاهرة الإخبارية" للدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى وكل الأجهزة المعنية المصرية، لاستقبالهم لأشقائهم بالسودان، ولم تكن هناك أى شكوى بل تعبير عن شكر لكل ما وجدوه من حفاوه واستقبال وضيافة، وهم ليسوا لاجئين إنما فى وطنهم الثانى. وتابع: "الاتصالات على مستوى قيادة الدولتين لم تنقطع أبدا، ويرجع تاريخ ذلك إلى أمد بعيد، وخلال هذه الأزمة كانت هناك اتصالات وستستمر لأن ما يهمنا يهمكم".

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