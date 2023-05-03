التعاون الإسلامى: نعمل لوقف الاقتتال ودعم المسار السلمى بالسودان

جدة - نرمين السيد - وأعربت منظمة التعاون عن أسفها لسقوط ضحايا فى اشتباكات السودان، مؤكدة موقفها الداعم لاستقرار ووحدة البلاد.
وقالت المنظمة فى بيان، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا "نسعى لبذل الجهود لحل الأزمة فى السودان، كما نعمل لوقف الاقتتال ودعم المسار السلمى"، لافتة إلى أنها تبحث إرسال وفد رفيع المستوى إلى البلاد.
وأكدت على ضرورة التفاوض والحوار للعبور من تلك الأزمة، فضلا عن إتاحة ممرات آمنة لإيصال المساعدات بالسودان.
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