«القاهرة الإخبارية» تستعرض جهود مصر لوقف إطلاق النار فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير، إنه منذ أن دوت أصوات القذف والاشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم فى 15 من أبريل الماضى، انطلقت معها الجهود الإقليمية على المستويات كافة لرأب الصدع والتهدئة ووقف إطلاق النار للحيلولة دون إطالة أمد الاشتباكات، مضيفة أن هناك اتصالات مكثفة وجهود مستمرة تقود بعض القوى العالمية والإقليمية، لا سيما دول جوار السودان لوضع حلا لاقتتال وحقن دماء السودانيين.

وبحكم موقعها المجاور للسودان والعلاقات القوية التى تجمع شعبى البلدين، كانت مصر من أوائل الدول التى لم تألُ جهدا ولم تترك طريقا للتهدئة إلا وسلكته، فبعد ساعات من اندلاع الاشتباكات أطلقت مصر نداءً مشتركة مع دولة جنوب السودان بتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصلحة العليا للشعب السودانى عبر وقف إطلاق النار.

والأزمة كانت حاضرة كذلك فى تصريحات واتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان إحداثها مع الرئيس الكينى والتى اتفقا خلالها الرئيسان على دعم مساعى الحوار السلمى واستئناف المرحلة الانتقالية لتجنيب الشعب السودانى مخاطر النزاع إنسانيا واقتصاديا.

وعلى المستوى العربى عقد مجلس جامعه الدول العربية بالقاهرة غداة الاشتباكات دورة غير عادية على مستوى المندوبين بدعوة من مصر والسعودية، ومن خلال سلسلة اجتماعات تبنت دول الأعضاء قرارا يدعو إلى الوقف الفورى وغير مشروط لكافة الأعمال القتالية فى السودان.

وبالتوازى مع جهود الجامعة العربية، كشف البرلمان العربى والاتحاد الإفريقى اتصالاته واجتماعاته والتى شددت جميعها على أهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت وقف إطلاق النار من أجل إتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية.

ومع تزايد المناشدات والتحركات المكثفة عربيا وإقليميا، لاقت عدة مبادرات صدى لدى أطراف الأزمة فى السودان كان أخرها موافقة الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع على هدنة طرحتها المنظمة الإقليمية للتنمية فى شرق إفريقيا "إيجاد"، تلك الهدنة والتى رغم هشاشتها التقت طرفها جنوب السودان لتدعو لهدنة أخرى لمدة 7 أيام، فهناك جهودا تسابق الزمن وتحركات لا تكل، ودعوات مخلصة لا تتوقف إلى ضرورة اللجوء للحوار بديلا عن التصعيد العسكرى تتكامل معها نداءات المنظمات الإغاثية بوقف دائم لإطلاق النار حمايا للسودانيين الذين يدفعون ثمنا باهظا إنسانيا واقتصاديا.