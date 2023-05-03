مبعوث مجلس السيادة: أى مساع لتفكيك السودان ستضر الإقليم بأكمله

جدة - نرمين السيد - قال السفير دفع الله الحاج على، مبعوث رئيس مجلس السيادة السودانى، إننا نتوقع من كل الدول العربية الشقيقة أن تكون حريصة على أمن واستقرار السودان ورفاهية المواطن السودانى.





وأضاف: "نثق فى أنهم جميعا سينخرطون معنا فى هذا الاتجاه، ويفرقون بين الشرعية التى تمثلها القوات المسلحة وبين من يتمرد كمثل هذه المليشيا التى أحدثت دمارا وانقلبت على القوات المسلحة السودانية بغرض الاستيلاء على الحكم". وتابع خلال لقاء خاص بثته "القاهرة الإخبارية"، "التقيت بالأخ سامح شكرى وزير الخارجية وتحدثنا بعمق وصراحة من منطلق الإخاء الذى يجمع بيننا كدولتين ربطت بيننا أواصر قوية وأبدى استعداد مصر الشقيقة للوقوف مع السودان فى هذه المحنة بما يحافظ على استقرار وأمن السودان، قناعة من مصر وكل قادتها وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه إذا ما تعرض السودان إلى أى مساعى من أى طرف لتفكيكه سيتضرر جميع الإقليم ومصر والأمن الحيوى لمصر".

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