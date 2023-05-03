الجيش السودانى: نواصل رصد انتهاكات الميليشيا للهدنة على مدار الساعة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الجيش السودانى، إن "قوات الجيش تواصل عمليات تمشيط وتطهير الخرطوم من ميليشيا الدعم السريع"، مشيرا إلى أن الميليشيا تنفذ عمليات قصف عشوائى ببعض المناطق فى السودان.





وأضاف المتحدث فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم مواصلة رصد انتهاكات الميليشيا للهدنة على مدار الساعة، متابعا أن "موافقتنا على الهدنة تشترط وقف القتال فى السودان والتزام الميليشيا بمتطلباتها". ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

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