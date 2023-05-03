العالم اليوم - خوف البشر من الروبوت.. دراسة تحذر من مخاطر تفاقم العداء

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 12:22 مساءً - الروبوتات في طريقها لتصبح جزءا من حياتنا اليومية لا سيما في ظل استخدامها المتزايد في مجالات متعددة، وهذا يعني مزيدا من التفاعل بين البشر والآلة.

غير أن الغالبية العظمى من البشر يرون أن الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي تشكل خطرا عليهم بسبب إمكانية سلبهم وظائفهم.

وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الصين لممرضة فقدت أعصابها فقامت بتحطيم الروبوت بعد أن حلّ مكانها في العمل.

باحثون في جامعة وسكنسن الأميركية درسوا ظاهرة الغضب البشري تجاه الروبوت.

يرى الباحثون أن إدخال جرائم الكراهية ضد الروبوت قد يكون وسيلة ناجحة للحدّ من الضرر المحتمل في حال قيام البشر بتحطيم الروبوتات لا سيما تلك التي تعمل في أماكن حساسة.

ويعتقد هؤلاء أن عدم محاسبة مهاجمي الروبوتات قد يؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة في المستقبل مما يهدد قطاعات عدة ويؤدي لخسائر مادية واقتصادية ضخمة.

وخلصت الورقة البحثية إلى أن تطوير روبوتات تكون في مراتب وظيفية أعلى من البشر سيؤدي إلى تفاقم العداء بين الآلة والإنسان، وهذا أمر يتطلب تدخلا وفهما عميقا لطبيعة المشاعر التي يولدها وجود الروبوت في حياتنا.

وفي هذا الإطار، قال استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي: