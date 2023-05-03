العالم اليوم - 3.5 مليار دولار الإيرادات الموحدة لـ" &e" بالربع الأول 2023

انتم الان تتابعون خبر 3.5 مليار دولار الإيرادات الموحدة لـ" &e" بالربع الأول 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 12:22 مساءً - أعلنت مجموعة "&e" الإماراتية أن قيمة إيراداتها الموحدة قد بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 13.0 مليار درهم (3.54 مليار دولار)، بنموٍّ سنوي بلغت نسبته 6.6 بالمئة، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، أن أرباحها الصافية الموحدة بلغت 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، فيما بلغت أرباح &e قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.2 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 48 بالمئة.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، وصلت قاعدة مشتركي "اتصالات من "&e" في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 13.9 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 164 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3 بالمئة.

وقد أسهم أداء المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023 في تعزيز مكانتها العالمية، وذلك من خلال حصولها على تصنيف محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمةً في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتصنيف براند فايننس، كما حافظت "اتصالات من &e" على تصنيفها كأقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحَلَّت ضمن أقوى ثلاث علامات تجارية في قطاع الاتصالات عالميًّا، مما يؤكد ريادتها إقليميًّا وعالميًّا.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e: "تُظهر نتائج أعمال المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري حجمَ النمو المُحَقَّق على مستوى الإيرادات والأرباح وأعداد المشتركين، وذلك على الرغم من التقلبات القوية لسعر صرف العملة في السوقين المصري والباكستاني، ولكن المرونة التي تتمتع بها المجموعة والجهود المبذولة لتوفير حلول أعمال مبتكرة وأحدث التقنيات الرائدة للمجتمعات التي نخدمها ساهمت في خفض تأثير تلك التداعيات، ونجحنا في بناء تجارب رقمية فريدة مدعومة باستثمارات استراتيجية لتعزيز محفظة أعمالنا".

وأشار إلى أن "اتصالات من "&e" في مصر واتصالات الباكستانية نجحتا، خلال الربع الأول من العام الجاري، في تحقيق أهدافهما الإستراتيجية بخدمة العملاء وإثراء تجربتهم الرقمية، وحققتا نموًّا على أساس العائدات بالعملة المحلية ..منوها إلى أن التقلبات القوية لأسعار صرف الجنيه المصري والروبية الباكستانية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة في السوقين، أثرت على العائدات بعد تحويل قيمتها من العملة المحلية إلى الدرهم الإماراتي، مما انعكس سلبًا على نتائج أعمال المجموعة".