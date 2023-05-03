العالم اليوم - دبي الإسلامي يعتزم الاستحواذ على بنك رقمي في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 12:22 مساءً - أعلن بنك دبي الإسلامي أن مجلس إدارته قد وافق على اقتراح الاستحواذ الجزئي على 25 بالمئة من مجموعة بنكية رقمية جديدة في تركيا.

وأكد البنك في إفصاح لسوق دبي المالي أن هذا الاستحواذ مرهون بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية ذات الصلة.

وأضح البنك أن مجلس إدارته قد ناقش إمكانية دخول بنك دبي الإسلامي إلى السوق التركية تماشيا مع الاستراتيجية الدولية المعتمدة للبنك وبعد مراجعة ودراسة متأنية.

يذكر أن البنك قد سجل نمو في صافي الأرباح بنسبة 12 بالمئة خلال الربع الأول 2023، على أساس سنوي، ليصل إلى 1.5 مليار درهم مقابل 1.34 مليار درهم، ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية.

كما سجل نمو قوي لإجمالي الدخل بنسبة 47 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول 2023، ليصل إلى 4.4 مليار درهم.