الأمن الروسى يحبط محاولة لاغتيال رئيسى القرم والبرلمان

جدة - نرمين السيد - وقال الأمن الروسى، إن "محاولة الاغتيال نفذتها أجهزة المخابرات الأوكرانية". يشار إلى أن الصحف الروسية كانت قد أعلنت الشهر الماضى، أن عملاء لأجهزة المخابرات الأوكرانية حاولوا اغتيال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، لكنها أخفقت فى تحقيق هدفها.

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