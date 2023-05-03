جدة - نرمين السيد - أفاد حاكم منطقة كراسنودار الروسية فنيامين كوندراتييف، بأن النيران اشتعلت بمنشأة لتخزين الوقود فى المنطقة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا.





وتقع كراسنودار فى جنوب غرب روسيا، ويفصلها عن أوكرانيا بحر آزوف. ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن كوندراتييف عبر تطبيق تيليجرام أنه "تم تصنيف الحريق على أنه عند أعلى درجات الصعوبة". وأشار كوندراتيف إلى عدم وجود أى تهديد لسكان المنطقة المجاورة، وشدد كوندراتيف على أنه يتم القيام بكل ما هو ممكن لمنع انتشار الحريق. والسبت الماضى، قال حاكم سيفاستوبول، الذى عينته روسيا، إن النيران اشتعلت فى خزان وقود فى المدينة الساحلية الواقعة فى شبه جزيرة القرم، فيما يبدو أنه نجم عن غارة بطائرة مُسيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق بمنشأة لتخزين الوقود فى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.