مبعوث مجلس السيادة السودانى: زيارتى للقاهرة تعكس أهمية العلاقة مع مصر

جدة - نرمين السيد - قال السفير دفع الله الحاج على، مبعوث رئيس مجلس السيادة السودانى، إن زيارته للقاهرة جاءت دلالة على اهتمام السودان بالعلاقات السودانية المصرية وهى علاقات أزلية عبر التاريخ.





وأضاف خلال لقاء خاص بثته "القاهرة الإخبارية"، "الزيارة للجامعة العربية أملتها ضرورة أن نتعاون مع الجامعة العربية وهى إحدى دوائر انتمائنا السياسي، والتقيت بالأخ الأمين العام أحمد أبو الغيط، والذى عرف عنه اهتمامه بكل ما يهم الدول العربية، وكان من أوائل الذين اتصلوا وأبدوا اهتماما بعد اندلاع النزاع". وتابع: "اجتمعت معه ما يقارب الساعة وأخطرته بكل التطورات وتحدثت معه عما نتطلع إليه من دور رائد للجامعة العربية فى كل ما يهم السودان ليس فقط خلال هذه الأزمة وإنما أيضا فى المستقبل، وتحدثنا عن الهدنة التى تبنتها السعودية والولايات المتحدة والتى هى فى طور التشكيل". وأكد: "الرئيس البرهان وافق على المبادرة الخاصة بالهدنة انطلاقا من اهتمامه الشخصى بأن يتحقق الأمن والاستقرار ووصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المدنيين الذين تروعهم قوات الدعم السريع المتمردة"، مؤكدا أن الموافقة على الهدنة ليس معناها تواصلا مباشرا مع عناصر المليشيا المسلحة.

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