القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم نفذت عمليات سرقة فى بنوك الخرطوم

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بوجود تعزيزات للجيش السودانى فى مواقع مختلفة بجنوب الخرطوم، مضيفة أن هناك حالة من الهدوء الأمنى فضلا عن عودة عمل المراكز التجارية بجنوب البلاد.





وقالت القناة الإخبارية، إن ميليشيا الدعم السريع تمركزت فجر اليوم فى منطقة الحلفاية بالخرطوم، كما نفذت عمليات سرقة فى البنوك بالعاصمة. وبحسب القناة الإخبارية، ينفذ الجيش السودانى عمليات تمشيط بأحياء الخرطوم، إذ نجح فى تجفيف منابع الميليشيا بالمنطقة.

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