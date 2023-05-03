العالم اليوم - الدار العقارية تسجل أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 11:16 صباحاً - أعلنت الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن تحقيق قفزة بالأرباح الصافية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 بالمئة لتصل إلى 836 مليون درهم (ما يعادل 228 مليون دولار).

وقالت الدار، في بيان، إنها حققت مبيعات قياسية بقيمة 4.5 مليار درهم (حوالي 1.23 مليار دولار) في الربع الأول 2023، بنمو نستبه 108 بالمئة، وبالمقارنة مع مبيعات بـ 2.2 مليار درهم كانت قد سجلتها المجموعة خلال الفترة المماثلة قبل عام.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي، إن الدار حافظت على زخم نموها الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث سجلت نتائج مالية قوية مدعومة بالمشهد الاقتصادي الإيجابي في دولة الإمارات.

وأوضح الذيابي أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، تم إطلاق عدداً من المشاريع السكنية الجديدة في أبوظبي والتي نالت إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والدوليين، مشيرا إلى أن نجاح عمليات الإطلاق هذه قد مهدت الطريق لتسجيل أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخنا بقيمة 4.5 مليار درهم، ومما ساهم بشكل كبير في هذا الأداء الاستثنائي للدار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتابع قائلا: نمت منصة الدار الاستثمارية بوتيرة متسارعة، مدفوعة بتحقيق معدل إشغال مرتفع بنسبة 93 بالمئة عبر مختلف الأصول، وعوائد إيجار قوية، بجانب المساهمات القوية من الاستحواذات الجديدة عبر المحفظة، ولا سيما الأبراج التجارية الأربعة في سوق أبوظبي العالمي".

كما شدد على أن دولة الإمارات ستواصل تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للأعمال وأساليب الحياة العصرية، متوقعا أن يستمر الأداء القوي للسوق العقاري خلال عام 2023.

أبرز النتائج المالية للمجموعة للربع الأول 2023

يعزى النمو عبر منصة الدار إلى الإيرادات المحققة من استمرار تنفيذ وإنجاز المشاريع التطويرية المتراكمة، وتسجيل مبيعات فصلية قياسية، وارتفاع الدخل المتكرر من العقارات الاستثمارية، مما يعكس ازدهار سوق العقارات في أبوظبي.

أداء قوي عبر محفظة الدار الاستثمارية المتنوعة، مدفوعاً بقوة سوق الإيجارات وزيادة معدلات الإشغال عبر المحفظة، وأداء فاق التوقعات مع عمليات الاستحواذ الأخيرة.

مستوى قياسي لمبيعات المشاريع التطويرية للربع بقيمة 4.5 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة الطلب من المشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قائمة قوية من الاستحواذات والمشاريع التطويرية قيد التحضير والتنفيذ، وخطط لضخ استثمارات رأسمالية كبيرة لتعزيز نمو الأرباح وتوسيع نطاق الأعمال وزيادة تنويع المحفظة.

مستوى قياسي في الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية بقيمة 18.8 مليار درهم إماراتي، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

مستويات سيولة جيدة مع 6.1 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى 4.4 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة؛ مما يعزز فرصها للنمو.

توسيع مخزون الدار الاستراتيجي من الأراضي من خلال الاستحواذ على جزيرة الفاهد، مما يضيف خيارات فريدة من الأراضي المطلة على الواجهة البحرية والتي يمكن تطويرها مستقبلاً.

دخول سوق عقارات دبي من خلال مشروع مشترك مع دبي القابضة لتطوير ثلاث مجمعات سكنية على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3.5 مليون متر مربع.

شراكة مشروع مشترك مع "مبادلة" لتطوير أصول تجارية في جزيرة الماريه تلبيةً للطلب المرتفع على المساحات المكتبية عالية الجودة في الجزيرة مع تنامي أهميتها كمركز مالي دولي في أبوظبي.

الدار تتبوأ موقع الريادة في العمل المناخي من خلال إطلاق خطتها الشاملة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري التي تحدد التزامها بإزالة الكربون من أعمالها بحلول عام 2050.

في شهر أبريل، أكدت وكالة "موديز" العالمية تصنيف شركة الدار العقارية في الفئة Baa2، وتصنيف شركة الدار للعقارات الاستثمارية في الفئة Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة للشركتين.

وتعكس هذه التصنيفات مكانة الدار القوية ومحفظتها الكبيرة من الأراضي القابلة للتطوير، ومحفظة الدخل المتكرر المتنوعة، فضلاً عن السيولة القوية التي تمتلكها الدار ونهجها الحكيم في الإدارة المالية.

أداء وحدات الأعمال:

ارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم بفضل استمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة.

بلغ هامش الربح الإجمالي نسبة 40 بالمئة في الربع الأول 2023، مرتفعاً بنسبة 37 بالمئة عن الربع الأول 2022.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 551 مليون درهم.

ارتفعت مبيعات المجموعة بنسبة 105 بالمئة لتصل إلى 4.5 مليار درهم، وهي أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق، مدفوعةً بالطلب القوي لقاعدتها المتنامية من المشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات.

ارتفعت الإيرادات المتراكمة للمجموعة لتصل إلى 18.8 مليار درهم، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في الإمارات ومصر خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

توضح القيمة التراكمية لخدمات إدارة المشاريع بواقع 62 مليار درهم طبيعة الامتياز على المدى الطويل.

بلغ إجمالي مبيعات الدار في الإمارات للربع الأول من 2023 رقماً قياسياً بلغ 4.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 178 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بقوة الطلب على المخزون الحالي وعمليات الإطلاق الجديدة، بما في ذلك المدينة المستدامة، والسعديات لاغونز، وياس بارك فيوز، و"فَيْء الريمان"و "الريمان ليفينج" و "منارة ليفنج".

العمليات في الإمارات

• حققت مبيعات العملاء الدوليين والمقيمين رقماً قياسياً بلغ 1.9 مليار درهم، مما يؤكد استمرار جاذبية عروض الدار المتنامية وبروز أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار وأساليب الحياة.

• ارتفعت الإيرادات المتراكمة لتصل إلى 14.7 مليار درهم بمتوسط مدة قدره 29 شهراً.

• بلغت التحصيلات النقدية 1.2 مليار درهم للربع الأول من عام 2023.

العمليات في مصر:

• ساهمت سوديك بمبلغ 177 مليون درهم في إيرادات الدار للتطوير في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 23 مليون درهم.

• بلغت مبيعات سوديك 346 مليون درهم للربع الأول 2023 (2.7 مليار جنيه مصري).

• بلغت الإيرادات المتراكمة لشركة سوديك 4.1 مليار درهم (34 مليار جنيه مصري)، بمتوسط مدة قدرها 27 شهراً، مما يبشر بنمو إيرادات الشركة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.2

• تواصل سوديك الاحتفاظ بمركز سيولة قوي بإجمالي رصيد نقدي وما في حكمه بقيمة 223 مليون درهم (1.9 مليار جنيه مصري)

الدار للاستثمار:

وصلت إيرادات الدار للاستثمار في الربع الأول من عام 2023 إلى 1.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي، بينما شهدت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة بنسبة 43 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 536 مليون درهم. وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بارتفاع معدلات الإشغال، ومعدلات الإيجار القوية، والمساهمات الكبيرة من عمليات الاستحواذ الجديدة على مستوى المحفظة.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة العقارات الاستثمارية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 347 مليون درهم، وجاء هذا النمو مدعوماً بصورة رئيسية بارتفاع معدلات الإشغال والإيجار على مستوى المحفظة، إلى جانب التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الجديدة.

كما ارتفع معدل الإشغال عبر المحفظة إلى 93 بالمئة، مقارنة بنسبة 92 بالمئة في الربع الأول من عام 2022.

انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات السكنية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي إلى 95 مليون درهم، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى بيع حصص من الوحدات السكنية. وواصلت محفظة العقارات السكنية أداءها القوي عموماً حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 2 بالمئة وبلغ معدل الإشغال 95 بالمئة. ويعزى ذلك إلى الموقع الممتاز لمجمعاتها السكنية الرئيسية، وتركيزها على توفير جودة عالية، والتزامها بتقديم تجربة عملاء متميزة.

وبقيت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأصول التجزئة خلال الربع الأول من عام 2023 مستقرة عند 117 مليون درهم، مدعومةً بمعدل إشغال قوي قدره 90 بالمئة. وارتفعت معدلات إقبال ومبيعات المستأجرين في "ياس مول" بنسبة 30 بالمئة و48 بالمئة على التوالي. وسجل "ياس مول" معدل إشغال قدره 99 بالمئة، بزيادة نسبتها 3 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات التجارية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 89 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 141 مليون درهم، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالتنفيذ الناجح لاستراتيجية التأجير التي تنتهجها الدار والطلب المتنامي على المساحات المكتبية عالية الجودة في أبوظبي.

ومنذ وقت الاستحواذ، شهدت أسعار الإيجارات في الأبراج المكتبية بسوق أبوظبي العالمي ارتفاعاً بنسبة تتجاوز 10 بالمئة، بينما ارتفع معدل الإشغال فيها إلى 97 بالمئة مقارنة مع 79 بالمئة.

فيما ارتفع معدل الإشغال على أساس المقارنة بالمثل في "البرج الدولي" و"مبنى HQ " بنسبة 91 بالمئة و92 بالمئة على التوالي، مدفوعاً بارتفاع عقود الإيجار من قبل الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية. ويواصل "برج الماريه"، المرتقب أن يستقبل أوائل المستأجرين في أغسطس 2023، الاستفادة من الإقبال المستقبلي القوي على الإيجار مع ظهور سوق التأجير المسبق للمساحات المكتبية عالية الجودة في أبوظبي.

وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية في الربع الأول 2023 إلى 13 مليون درهم، مع وصول نسبة الإشغال عبر المحفظة إلى 89 بالمئة.

في شهر أبريل، ثبتت وكالة "موديز" العالمية تصنيف شركة الدار للعقارات الاستثمارية في الفئة Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس المكانة السوقية القوية للشركة في أبوظبي، ومحفظتها الاستثمارية المتنوعة وعالية الجودة، والانتعاش المتواصل والتوقعات الإيجابية لسوق أبوظبي العقاري.

يواصل قطاع الضيافة والترفيه الاستفادة من الانتعاش المستمر لقطاع السياحة والسفر والذي يتميز بأجندة حافلة بفعاليات الترفيه والتسلية والأعمال.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 417 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 116 مليون درهم، ويعزى هذا النمو إلى التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الجديدة وارتفاع معدل الإشغال ومتوسط المعدل اليومي. وبلغ معدل الإشغال عبر محفظة الضيافة والترفيه 74 بالمئة مقارنة مع 69 بالمئة في نهاية الربع الأول من عام 2022.

وارتفع متوسط المعدل اليومي ليصل إلى 596 درهم عبر المحفظة، بما يشكل زيادة بنسبة 65 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.