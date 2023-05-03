الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال قامت باعتقال فلسطينى و3 من أبنائه من مُحافظة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة الغربية، فيما قامت باعتقال 5 آخرين، بينهم أسير مُحرر، من محافظة رام الله والبيرة فى وسط الضفة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرين مُحررين من محافظة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة منزليهما.