الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسى بالمسيرات على كييف

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات فى كييف، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت ضربات ليلية على المدينة، إلا أن أنظمة الدفاع الجوى دمرت جميع الطائرات المسيرة المستخدمة، دون أن ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.





وهذه الجولة من الضربات هى الثالثة التى تشنها روسيا على كييف فى غضون ستة أيام. وظلت صفارات التحذير من الهجمات الجوية تدوى لعدة ساعات فى كييف والمنطقة المحيطة ومعظم مناطق شرق أوكرانيا، وفق ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية". وذكرت الإدارة العسكرية لكييف عبر تطبيق "تيليجرام"، أن المؤشرات الأولية توضح أنه تم "رصد جميع أهداف العدو وإسقاطها فى المجال الجوى حول العاصمة". وأضافت أن روسيا استخدمت مسيرات فى الهجمات، ولم يعرف على الفور عدد الطائرات المسيرة التى جرى إسقاطها.

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