الاحتلال يفجر منزل عائلة شهيد فلسطينى بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوى الشهيد صوف، الذى ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى 15 نوفمبر الماضى، شمال غرب سلفيت.

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