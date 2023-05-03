روسيا: الغرب مستمر فى الضغط السياسى والاقتصادى علينا

جدة - نرمين السيد - أكد سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى، نيكولاى باتروشيف أن حلف "الناتو" نشر وحدات عسكرية إضافية فى أوروبا الشرقية، وعزز تدريب وحداته، وحدث البنية التحتية العسكرية بالقرب من روسيا.





وأضاف باتروشيف، أن الغرب مستمر بالضغط السياسى والعسكرى والاقتصادى على بلادنا.. ونشر الناتو وحدات عسكرية إضافية فى دول أوروبا الشرقية، ويتمركز حوالى 60 ألف جندى أمريكى فى المنطقة. وأوضح أن الحلف قام بتحديث البنية التحتية العسكرية بالقرب من حدودنا، وزاد من حجم وكثافة التدريب العملياتى والقتالى للقوات، ويزود أوكرانيا بالمعدات والأسلحة، وافتتح العشرات من المراكز لتدريب جنود الجيش الأوكراني، لافتا إلى أن الغرب حجب أصول روسيا، بنفس الطريقة التى استولت بها إنجلترا بشكل غير رسمى على ذهب الإمبراطورية الروسية قبل 100 عام. وأشار إلى أن الغرب فى بياناته، يعترف فعليا بأنه لا يمكنه أن يستغنى عن الموارد الطبيعية الروسية، والتى يزعم أنها تمتلكها بشكل غير عادل، مضيفا أن الولايات المتحدة وعملاءها الأوروبيين، دون أى تردد يسمحون لأنفسهم من منصات المنظمات الدولية بالترويج لأفكار حول استخدام موارد المياه الروسية من قبل جميع دول الكوكب.. إنهم يتلاعبون بلا خجل بالبيانات التى يُزعم أنها تحتوى على مياه عذبة فى روسيا لا علاقة لها بالسكان والنشاط الاقتصادى للبلاد.

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