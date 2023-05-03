مقتل 191 ألف جندى.. أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسى فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم"، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و701 دبابة و7 آلاف و193 من المركبات المدرعة و2930 من النظم المدفعية و544 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و298 من أنظمة الدفاع الجوى و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و851 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 360 من المعدات الخاصة".
من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف الأوكرانى فيتالى كيم، بأن شخصين اثنين أُصيبا جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.
وقال كيم "إن القوات الروسية قصفت بلدة كتسروب فى ميكولايف باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وأسفر القصف عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمنازل خاصة وتُركت المستوطنة بدون كهرباء وغاز وماء وإنترنت"، وأضاف أن منطقة المياه فى البلدة تعرضت الليلة الماضية لقصف بقذائف هاون معادية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
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