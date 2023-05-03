رئيس وزراء كندا يتوجه إلى لندن الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وتأتى أخبار حضور ترودو بعد أيام من استطلاع حديث أجراه معهد "أنجوس ريد" حول مشاعر الكنديين تجاه الملكية، ووفقًا للبيانات الجديدة، فإن 60 فى المائة من الذين شملهم الاستطلاع لا يؤيدون الاعتراف بتشارلز كملك.

وعندما سئل يوم الجمعة عما إذا كان الوقت قد حان لـ كندا لإجراء استفتاء حول ما إذا كانت ستقطع العلاقات مع النظام الملكى البريطانى، قال ترودو الذى وصف الملكة إليزابيث ذات مرة بأنها "أحد الأشخاص المفضلين لديه فى العالم"، إنه يعتقد أن الكنديين مشغولون بقضايا أكبر.

يشار إلى أن مراسم تتويج الملك تشارلز وزوجته كاميلا، التى ستصبح ملكة، من المقرر أن تقام فى كنيسة وستمنستر أبى فى لندن يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو الجارى.

وتبلغ سعة كنيسة وستمنستر حوالى 2000 شخص، ومن المتوقع أن تمتلئ بكبار الشخصيات وأعضاء البرلمان ورؤساء الدول من جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بجنب حمزة يوسف، الوزير الأول الجديد لأسكتلندا؛ الأمير ألبرت أمير موناكو؛ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.