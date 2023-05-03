بعد تنصيبه ملكا السبت المقبل.. الأميرة آن: تشارلز لن يتغير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معها قناة "سى بى سى" الكندية فى قصر "سانت جيمس"، ونشرتها صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية، قبل عدة أيام من تتويج الأمير تشارلز كملك فى "وستمنستر أبى".

وقالت آن "البالغة من العمر 72 عامًا" إن الملك "ملتزم" بالخدمة العامة التى كان يقوم بها خلال فترة ولايته للعرش.

وأمضى تشارلز، 74 عامًا، أكثر من 70 عامًا فى منصب الوريث الشرعى للملك، وهى فترة أطول من أى شخص آخر فى التاريخ.

وتأتى تعليقات الأميرة "آن" بينما تستعد المملكة المتحدة لتتويج الملك تشارلز السبت المقبل.

وكجزء من الاستعدادات، حضر الملك تشارلز والملكة كاميلا اليوم حفل استقبال فى قصر وستمنستر للقاء أعضاء مجلسى البرلمان وكذلك رئيس الوزراء ريشى سوناك وزعيم حزب العمل كير ستارمر.

وأعلن قصر باكنجهام أنه من المتوقع أن يحضر أكثر من 2200 شخص حفل التتويج، وهى قائمة تقلصت كثيرًا من أكثر من 8000 شخص من 129 دولة حضروا تتويج الملكة إليزابيث فى عام 1953.