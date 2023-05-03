القبض على شخص ألقى خراطيش بالقرب من قصر باكنجهام

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن الشرطة طوقت محيط قصر باكنجهام فى أعقاب الحادث، مشيرة إلى عدم تواجد أى من أفراد العائلة الملكية فى القصر فى ذلك الحين.

وأوضحت الشرطة، فى بيان لها، أنه تم احتجاز الشخص للاشتباه فى حيازته سلاحا هجوميا.