وزيرة الخارجية الكندية: سنبذل قصارى جهدنا لإحلال السلام فى السودان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولى فى ختام زيارة إلى كينيا، حيث استمعت لأشخاص فروا من العنف فى السودان والتقت بقادة من جميع أنحاء شرق إفريقيا لمناقشة كيف يمكن أن تساعد كندا فى تحقيق السلام.

ووفقا لصحيفة "تورونتو ستار" الكندية، فى مقابلة مع الصحفيين فى نيروبى، قالت جولى إن كندا بحاجة إلى القيام بالمساعدة، ويمكنها القيام بذلك عن طريق إرسال مساعدات إنسانية، والدعوة إلى طرق آمنة للمجموعات التى تقدم المساعدة.

وأضافت إن السودان لديه مجتمع مدنى نابض بالحياة يحتاج إلى أن يكون له صوت فى مستقبل البلاد التى انغمست فى أعمال عنف بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومضت جولى قائلة إن مصدر قلقها الرئيسى هو أن الأزمة ستخرج عن نطاق السيطرة وتؤدى إلى أعمال عنف فى البلدان المجاورة للسودان، مشيرة إلى أنها استغلت الرحلة أيضا للقاء كبار المسؤولين الكينيين حول الشراكات المحتملة مع كندا فى مجالات مثل الدراسات المهنية.