جدة - نرمين السيد - صادق البرلمان الأوكرانى، على عدة مشاريع قوانين بتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة فى البلاد وذلك يوم أمس الثلاثاء، ليصبح المدة الممتدة للتدابير 90 يومًا إضافية، تبدأ من 20 مايو 2023





ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، قال عضو البرلمان الاوكرانى ياروسلاف زيليزنياك "صوت ما مجمله 324 عضوا فى البرلمان لصالح المرسوم رقم 9259 الصادر عن رئيس أوكرانيا بشأن تمديد الأحكام العرفية و333 - لصالح المرسوم رقم 9260 الصادر عن رئيس أوكرانيا بشأن تمديد التعبئة". وكان قد تم إدخال الأحكام العرفية وإعلان التعبئة العامة فى جميع أنحاء أوكرانيا لفترة حتى 26 مارس 2022 منذ بدء عملية روسيا العسكرية على أوكرانيا. فى وقت لاحق، تم تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 25 أبريل 2022 ، 25 مايو 2022 ، 23 أغسطس و2022 و21 نوفمبر 2022 و19 فبراير 2023 و20 مايو 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان الأوكرانى يصدق على قوانين بشأن التعبئة العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.