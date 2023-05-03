إشادة بريطانية بمساعدة مصر والسعودية وأمريكا فى عمليات الإجلاء من السودان

جدة - نرمين السيد - ثمن وزير الدفاع البريطانى بن والاس، أمس الثلاثاء، دور الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية فى عمليات الإجلاء الآمن من السودان لما يزيد عن 2000 مدنى بما فى ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أكثر من 20 دولة أخرى.





ووفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، قال والاس: "لقد شهد العمل المتفانى لقواتنا المسلحة وشركائنا الدوليين بما فى ذلك الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية فى وقت قصير أكبر وأطول جهد إجلاء من السودان من أى دولة غربية". وأكد وزير الدفاع البريطانى ضرورة توفير الراحة للأشخاص الفارين من الصراع الحالى فى السودان. ووفقًا للموقع الرسمى للحكومة البريطانية، فإن فرقة العمل المشتركة للإخلاء التابعة للجيش البريطانى سلمت تنسيق عمليات الإجلاء فى مطار وادى صيدنا إلى السلطات السودانية، بعد أكثر من 20 رحلة إجلاء بينما غادرت الرحلة الأخيرة للمملكة المتحدة من وادى صيدنا يوم السبت الماضى، وظل أفراد الخدمات الثلاث التابعة للقوات المسلحة البريطانية فى الموقع حتى يوم الأحد الماضى لضمان ترك المطار فى حالة جيدة.

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