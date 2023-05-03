الإمارات ترسل إمدادات غذائية عاجلة لـ السودانيين على حدود تشاد

جدة - نرمين السيد - أرسلت دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، طائرة تحمل إمدادات غذائية عاجلة إلى مطار أبشى على حدود السودان مع تشاد، وذلك عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتى، لتوفير الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية فى السودان.





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