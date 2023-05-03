الكرملين يشكك فى الإحصائيات الأمريكية حول خسائر روسيا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أمس الثلاثاء، فى تصريحات صحفية، إن تصريحات الولايات المتحدة بشأن خسائر روسيا خلال العملية الخاصة فى أوكرانيا "وهمية بالمطلق".

وأضاف:"ليست لدى واشنطن إمكانية لتقديم أى أرقام صحيحة، وليس لديها مثل هذه البيانات"، مشددا على ضرورة الاعتماد على بيانات وزارة الدفاع الروسية.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى، أعلن فى وقت سابق أن أكثر من 100 ألف جندى روسى قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، منهم 20 ألفا على الأقل فى باخموت.