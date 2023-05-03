العالم اليوم - "فاغنر" تواصل تقدمها في باخموت وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 07:19 صباحاً - أحرزت قوات فاغنر المزيد من التقدم في مدينة باخموت، وفقا لما ذكره مؤسسها يفغيني يريغوجين، فيما شن الجيش الروسي ضربات جماعية بمسيرات "لانسيت" على الدفاع الجوي الأوكراني.

تفصيلا، أعلن مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أمس الثلاثاء، عن تقدم القوات الروسية، في مدينة باخموت، بحوالي 160 مترا في اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى أن القوات فرضت سيطرتها على مساحة 53 ألف متر مربع.

وقال بريغوجين، في تصريحات نقلتها الخدمة الصحفية بمؤسس فاغنر: "تقدمت اليوم قوات فاغنر، في مدينة باخموت مسافة تصل إلى 160 مترا في اتجاهات مختلفة، وسيطرت وحداتنا على 53 ألف متر مربع، ويتبقى 2.7 كيلومتر تحت سيطرة العدو".

وأعلن بريغوجين، في وقت سابق، يوم الاثنين، عن تقدم القوات الروسية في المدينة بحوالي 120 مترا، فارضة سيطرتها على 45 ألف متر مربع.

يشار إلى أنه، في وقت سابق أيضا، أعلن مستشار المسؤول المحلي الموالي لروسيا في دونيتسك، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة باخموت.

وفي الوقت نفسه، أشار النشطاء المتابعون للصراع في أوكرانيا، إلى أن القوات الروسية تسيطر على أكثر من 90% من باخموت، فيما تسيطر القوات الأوكرانية على نحو 6% فقط من المدينة، شبه المدمرة جراء الحرب.

ونشر النشطاء خرائط لمواقع السيطرة في المدينة تبين مواقف قوات الطرفين في باخموت.

إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.

وقالت الوزارة إن خسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى 495 جنديا ومرتزقا، وذلك في مختلف جبهات القتال في أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة أيضا إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-24".

وأوضحت أن القوات الجوية الفضائية الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-29" في دونيتسك وفي منطقة خيرسون، ومقاتلة من طراز "سو-24" في منطقة خيرسون.

"لانتسيت" تضرب الدفاعات الأوكرانية

واليوم الأربعاء، قال الجيش الروسي إنه شن ضربات جماعية بطائرات انتحارية على وسائل الدفاع الجوي الأوكراني.

وقال مصدر مطلع، الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية تستخدم ضربات جماعية مركزة لتدمير طائرات مسيرة انتحارية من طراز "لانتسيت"، وذلك لإزالة بقايا أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية بعيدة المدى في ضربة واحدة، وفقا لما نقلته "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف المصدر أن الجيش الروسي يستخدم هذه التكتيكات لتدمير بقايا أنظمة الصواريخ طويلة المدى المضادة للطائرات، مثل "إس-300 بي سي" و"إس-300بي"، والتي تشمل عددا كبيرا من المركبات مثل قاذفات الصواريخ ومواقع القيادة والرادارات وغيرها من المعدات.