العالم اليوم - بيانات الوظائف بأميركا تضغط الدولار والأنظار تتجه للفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 07:19 صباحاً - هبط الدولار الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما تترقب الأنظار القرار الذي سيصدره الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مما يعني تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يساعد الفيدرالي في مكافحة التضخم.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.25 بالمئة إلى 101.70 نقطة بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينيتش.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم، لكن تركيز المستثمرين سينصب على أي مؤشرات يصدرها البنك بشأن ما إذا كان سيوقف مؤقتا رفع الفائدة أم أنه سيواصل التشديد.

وأظهر مؤشر CME FedWatch بلوغ توقعات الأسواق بأن يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس 86.7 بالمئة، مقابل 13.3 بالمئة يتوقعون إبقاءها على ثبات.

في غضون ذلك، ارتفع اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1026 دولار مواصلا ارتفاعات الليلة الماضية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس.

وأكمل الين الياباني مسيرة الانخفاض متراجعا بـ 0.33 بالمئة إلى 136.11 للدولار، ليكمل الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي عندما تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية فائقة التيسير.

بدورها واصلت العملة الاسترالية ارتفاعاتها بهدوء مستفيدة من قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الذي رفع الثلاثاء سعر الفائدة بشكل مفاجئ إلى 3.85 بالمئة، ليتحرك اليوم مرتفعا بـ 0.08 بالمئة إلى 0.6666 مقابل الدولار.