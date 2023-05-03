العالم اليوم - اتفاق لوقف النار بين إسرائيل والفصائل

انتم الان تتابعون خبر اتفاق لوقف النار بين إسرائيل والفصائل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 06:22 صباحاً - قال مصدران فلسطينيان لوكالة "رويترز"، فجر الأربعاء، إنه جرى الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار، وذلك بعد أن تبادل الطرفان القصف الصاروخي إثر وفاة معتقل فلسطيني بارز مضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وذكر مصدران من الفصائل الفلسطينية لوكالة "رويترز" أن وقفا "متبادلا ومتزامنا" لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة 3:30 فجرا (00:30 بتوقيت غرينتش). ولم يصدر على الفور تصريح من جانب إسرائيل بشأن اتفاق. وتسود حالة من الهدوء الحذر على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد ساعات شهدت قصفا متبادلا. القصف الإسرائيلي أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بعد منتصف الليل، قال فيه إن طائراته أغارت على مواقع تابعة لحركة حماس.

قال الجيش إن الغارات الواسعة تأتي ردا على إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث تشكل ضربة لقدرات حماس التسليحية.

حمّل الجيش حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، مؤكدا أنها "ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل". الفصائل تطلق صواريخ أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه حدث للمرة الأولى منذ مواجهة أغسطس 2022، إطلاق صواريخ خارج نطاق غلاف غزة، لتصل إلى مناطق تبعد مسافة 20 كلم عن غزة.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجموع الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية بلغ 70 صاروخا حتى الآن. وفاة خضر عدنان توفي الأسير الفلسطيني، خضر عدنان وهو قيادي في حركة الجهاد، فجر الثلاثاء، بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما.

هذه أول وفاة لمعتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من 3 عقود.

قالت إدارة السجون الإسرائيلية إن خضر عدنان الذي كان ينتظر المحاكمة "وجد صباح الثلاثاء في زنزانته وهو مغمى عليه".

أضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى، حيث أُعلنت وفاته بعد محاولات لإنعاشه.

أثارت وفاة عدنان موجة من الغضب والاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي شهدت إضرابا عاما ومواجهات في مناطق متفرقة مع الجيش الإسرائيلي، قبل أن تقود إلى تصعيد بين تل أبيب والفصائل في غزة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اتفاق لوقف النار بين إسرائيل والفصائل .. في رعاية الله وحفظة