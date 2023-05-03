الصحة السودانية: ارتفاع ضحايا الاشتباكات لـ550 قتيلا و4926 إصابة

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى فى البلاد وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط ست هدن هشة لوقف إطلاق النار شابتها الخروقات.
وأوضحت الصحة السودانية، فى بيان أوردته، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6 إصابات بولاية الخرطوم، يوم 1مايو الموافق الاثنين، دون تسجيل أى حالة وفاة بالمستشفيات، فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور.
وأكد تقرير الصحة أن الهدوء يسود كل ولايات السودان عدا ولايتى الخرطوم ووسط دارفور، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الحرب القائمة.
أوضح التقرير أن 12 ولاية من ولايات السودان تأثرت بالاشتباكات حتى يوم 1 مايو 2023.
ورصد تقرير الصحة السودانية عدة مبادرات أسهمت فى زيادة تشغيل المستشفيات منها مبادرة جمعية اختصاصى الأطفال مع منظمة صندوق إعانة المرضى ومنظمة موفز وخدمات النساء والتوليد مع استشاريى النساء والتوليد ونقابة الأطباء فى أمريكا، وكذلك تشغيل مستشفى بشاير بمبادرة من الجراحين والاختصاصيين والكوادر الطبية.
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