الكرملين: القوات الروسية تفعل كل ما هو ضرورى لضمان الأمن خلال عيد النصر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان "الكرملين" يرى تهديدات أمنية واستفزازات وتخريب ممكن أن يحدث فى 9 مايو، أمس الثلاثاء، أن القوات الأمنية تتخذ جميع الإجراءات لمنع وقوع أى حوادث خلال احتفالات عيد النصر.
جدير بالذكر أن العرض العسكرى بمناسبة النصر على الفاشية فى الحرب الوطنية العظمى سيقام يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.
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