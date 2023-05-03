العالم اليوم - قبيل تتويج الملك.. القبض على مشتبه فيه قرب قصر باكنغهام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 01:19 صباحاً - أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، مساء الثلاثاء، توقيف رجل قرب قصر باكنغهام الملكي وسط لندن، قالت إنه "يشتبه أن يكون مسلحا"، وذلك قبيل أيام من تتويج الملك الجديد للبلاد، تشارلز الثالث، في مراسم سيحضرها عدد من قادة العالم.

وقالت شرطة لندن في بيان إن "طوقا أمنيا ضرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة"، مضيفة أن عناصرها قاموا تفجيرها احترازيا، وفق "فرانس برس".

ولفتت إلى أن عملية التوقيف تمت نحو الساعة (19:00) بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت أنها اعتقلت الرجل بعد أن اقترب من بوابات قصر باكنغهام، حيث ألقى أشياء "يشتبه بأنها خراطيش أعيرة نارية" على أرض القصر، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضحت أنها "ألقت القبض على الرجل للاشتباه في حيازته سلاحا (بغرض) الهجوم".

ومن المقرر أن تشهد بريطانيا، السبت المقبل، حفل تتويج الملك الجديد تشارلز الثالث، خلفا لوالدته الراحلة، إليزابيث الثانية التي توفيت العام الماضي.

وسيتوج تشارلز الثالث (74 عاما) في كنيسة وستمنستر آبي بلندن، في حفل كبير سيرتدي فيه أو يُسلم خلاله زيا احتفاليا خاصا مزينا برموز دينية وتاريخية.

ويشارك حوالى 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تأمين الحفل، وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث، ليشكل واحدا من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.