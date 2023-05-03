السفيرة البريطانية تشكر الأردن للمساعدة في إجلاء مواطني بلدها من السودان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 مايو 2023 01:06 صباحاً - دوت الخليج :- عبرت السفيرة البريطاني في عمان بريدجيت بريند في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية والقوات المسلحة الأردنية"الجيش العربي"، للمساعدة التي قدمتها المملكة في إجلاء رعايا بريطانيين من السودان .



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