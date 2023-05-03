جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن إجمالى من أجلتهم المملكة العربية السعودية من السودان، منذ بدء عمليات الإجلاء حتى اليوم الثلاثاء، بلغ 5629 شخصا، من بينهم 239 مواطنا سعوديا، ونحو 5390 شخصا ينتمون لـ 102 جنسية.





وذكرت الوزارة، وفقا لما أوردته قناة الإخبارية السعودية، أنه استمرارا للجهود التى تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة فى عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك "الرياض" إلى مدينة جدة 14 مواطنا سعوديا، و206 أشخاص من جنسيات "الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن"، ليصل إجمالى من تم إجلاؤهم منذ بدء عمليات الإجلاء حتى اليوم 5629 شخصا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: إجلاء 5629 شخصا من السودان ينتمون لـ 102 دولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.