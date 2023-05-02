الجيش الأميركي يواجه مشكلة نقص المجندين في الخدمة العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:27 مساءً - قالت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين فورموت إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى أكثر من عام لحل مشكلة نقص المجندين في الخدمة العسكرية.

وقالت فورموت يوم الثلاثاء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي" سيستغرق الأمر أكثر من عام لتصويب الوضع".

في الوقت نفسه، أشارت الوزيرة الأميركية إلى أن الصعوبات الحالية في استقطاب المجندين يتم حلها تدريجيا، على الرغم من أن هدف تجنيد 65000 مجند الذي تم تحديده لهذا العام لن يكون بالإمكان تحقيقه.

في يناير، اعترف آدم سميث، عضو مجلس النواب الأمريكي، أن الجيش الأمريكي يواجه مشكلة في التجنيد للخدمة العسكرية. وفقا لسميث، الذي ترأس سابقا لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، كان الوباء أحد الأسباب الرئيسية في نقص المجندين.

كما كتبت قناة فوكس نيوز في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي من أجل حل مشكلة نقص المجندين، أطلق دورة تدريبية تجريبية مخصصة للراغبين بالالتحاق بالجيش لكن لياقتهم البدنية، ليست مناسبة للخدمة العسكرية.