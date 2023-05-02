زيلينسكي: أوكرانيا هي ”الضامن للأمن الغذائي” في العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:27 مساءً - صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عبر صفحته في "تويتر"، أنه وفقا لوجهة نظره، فإن أوكرانيا هي "الضامن للأمن الغذائي" في العالم بأسره.

وقال زيلينسكي في محادثة مع رئيس جزر القمر أزالي أسوماني: "أوكرانيا مهتمة بتطوير التعاون مع إفريقيا ومن جانبها مستعدة للبقاء كضامن للأمن الغذائي في العالم".

بالإضافة إلى ذلك، شكر الرئيس الأوكراني، أسوماني لدعمه أوكرانيا في المحافل الدولية.

وفي 22 يوليو 2022، وقع ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة صفقة "حبوب البحر الأسود"، التي تشمل تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويشرف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول على تنسيق حركة السفن.

والصفقة هي جزء من اتفاق شامل ينص، من بين أمور أخرى، على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم تنفيذه، وفي الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.

وأشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن معظم الحبوب من أوكرانيا، والتي كان من المفترض إرسالها إلى الدول الفقيرة كجزء من الصفقة، يتم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي.

كما قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن البلدان الفقيرة تلقت حوالي 3% فقط من صادرات الحبوب كجزء من الصفقة.

كما ذكر دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، مددت روسيا صفقة الحبوب في 18 مارس الماضي، لمدة 60 يوما.