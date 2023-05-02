الجيش السودانى للقاهرة الإخبارية: القوات المسلحة أفشلت مخطط الميليشيات

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم الجيش السودانى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف العملياتى مستقر والجيش مسيطر على الوضع. وشن الجيش السودانى، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، هجمات مكثفة على ميليشيا الدعم السريع فى أم درمان. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الجيش دمر ارتكازات رئيسية لميليشيا الدعم السريع بالعاصمة السودانية الخرطوم، مضيفًا أن الجيش يواصل عمليات التمشيط فى أحياء العاصمة.

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