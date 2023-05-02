العالم اليوم - غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:20 مساءً - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، بدء شن غارات على قطاع غزة، من خلال سلاح الجو الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد إطلاق قذائف من قطاع غزة، إثر وفاة قيادي في حركة الجهاد في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما، في أول وفاة لمعتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من 3 عقود.

وقالت إدارة السجون الإسرائيلية إن خضر عدنان الذي كان ينتظر المحاكمة "وجد صباح الثلاثاء في زنزانته وهو مغمى عليه"، وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى حيث أُعلنت وفاته بعد محاولات لإنعاشه.

وأطلقت فصائل فلسطينية مسلحة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، منها صاروخان سقطا في مدينة سديروت وتسببا في إصابة 3 أشخاص.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا مع مسؤولين أمنيين لتقييم الوضع، وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل "سترد في الوقت والمكان اللذين ستحددهما".