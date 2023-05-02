نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن ..السجن لشخص نشر صورًا خاصة لزوجته بعد افتراقهما على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:07 مساءً - دوت الخليج :- أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكم على زوج بالسجن ستة أشهر والتعويض 11 الف دينار لزوجته بعد ان نشر صور لها غير اخلاقية للعيان.

وتشير التفاصيل ان الزوج قد كان يصور زوجته في منزله وهي ترقص وبعد فترة اختلف الزوجان وافترقا حيث قام الزوج بنشر صورها الخاصة على زملائه في العمل وهو قرار قابل للاستئناف