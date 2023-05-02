مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: الوضع يتأزم يوما بعد يوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الهدنة يجب أن تُحترم حتى تتمكن المرافق من استعادة عملها، لافتًا إلى أن هناك مشكلات متفاقمة فى جميع المرافق وخاصة القطاع الصحى.

وأوضح أن العنف يزداد فى البلاد ما يستحيل معه أى تحسن فى الأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك حتمية لوقف إطلاق النار أو حتى الاتفاق على هدنة طويلة.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السودانى.