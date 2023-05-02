واشنطن: تواصلنا منذ بداية الأزمة مع 5 آلاف مواطن أمريكى بالسودان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قالت الخارجية الأمريكية، إن تتابع الهدن فى السودان منحها الفرصة لإجلاء بعض مواطنينا. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تمديد وقف إطلاق النار بالسودان يمنح الفرصة لهدنة دائمة. وأوضحت "قنصليتنا فى جدة قدمت المساعدة لـ350 أمريكيا منذ بدأت الأزمة فى السودان.. وليس لدينا جدول زمنى محدد لعودة سفارتنا فى الخرطوم إلى العمل مجددا". وتابعت أن سفيرالولايات المتحدة بالخرطوم لايزال منخرطا فى التواصل مع مختلف الأطراف السودانية رغم وجوده مع فريقه فى الولايات المتحدة حاليا. ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنها تواصل العمل مع الشركاء بهدف وضع آلية مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار فى السودان والعودة إلى العملية السياسية.

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